Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало Российскую Федерацию прекратить агрессию относительно Украины.

Также Посольство США призывает Российскую Федерацию конструктивно принять участие в мирных переговорах.

В посольстве отметили, что Россия должна прекратить насилие, вызывающее страдания.

26 марта в результате обстрела российских наемников на Донбассе поблизости населенного пункта Шумы погибли четверо украинских военных. Еще двое бойцов ВСУ получили ранения.

Deeply saddened by the deaths of four Ukrainian soldiers today due to shelling near Shumy, Donetsk. Russia must observe ceasefire measures, end daily violence that is causing senseless suffering, engage constructively in peace negotiations, and end its aggression in Ukraine.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 26, 2021