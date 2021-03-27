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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Смерть военных на Донбассе: посольство США призвало РФ прекратить агрессию

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало Российскую Федерацию прекратить агрессию относительно Украины.

Донбас, ООС

Также Посольство США призывает Российскую Федерацию конструктивно принять участие в мирных переговорах.

В посольстве отметили, что Россия должна прекратить насилие, вызывающее страдания.

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Цена войны: Зеленский об обострении на Донбассе и помощи нормандской четверки

26 марта в результате обстрела российских наемников на Донбассе поблизости населенного пункта Шумы погибли четверо украинских военных. Еще двое бойцов ВСУ получили ранения.

Обострение на Донбассе

Руководитель Генштаба немедленно вылетел на место события, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии. 26 марта четыре бойца ВСУ погибли и двух военных ранили возле поселка Шумы, расположенного в Донецкой области. Трагедия произошла из-за обстрела российских наемников.

Из-за обострения ситуации на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский обратился к нормандской четверке с просьбой о помощи. В ближайшее время состоится встреча нормандской четверки, на которой обсудят действия относительно полного прекращению огня.

Фото: ООС

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