Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-нардепу Семену Семенченко.

Семенченко отправили под арест на два месяца без возможности внесения залога.

Экс-нардеп будет находится под стражей до 24 мая.

Другого фигуранта дела — Евгения Шевченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования — также арестовали до 24 мая с возможностью внесения 5 млн грн залога.















Суд арестовал экс-нардепа Семенченко без возможности внести залог / 4 фотографии

25 марта СБУ вручила подозрение бывшему нардепу Семену Семенченко. Вместе с ним подозрение получил и так называемый внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

По версии следствия, они являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Фото: Николай Кохановский