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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Суд арестовал экс-нардепа Семенченко без возможности внести залог

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-нардепу Семену Семенченко.

Семен Семенченко

Семенченко отправили под арест на два месяца без возможности внесения залога.

Экс-нардеп будет находится под стражей до 24 мая.

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Другого фигуранта дела — Евгения Шевченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования — также арестовали до 24 мая с возможностью внесения 5 млн грн залога.

  • Суд арестовал экс-нардепа Семенченко без возможности внести залог
  • Суд арестовал экс-нардепа Семенченко без возможности внести залог
  • Суд арестовал экс-нардепа Семенченко без возможности внести залог
  • Суд арестовал экс-нардепа Семенченко без возможности внести залог
  • Суд арестовал экс-нардепа Семенченко без возможности внести залог
  • Суд арестовал экс-нардепа Семенченко без возможности внести залог
  • Суд арестовал экс-нардепа Семенченко без возможности внести залог
  • Суд арестовал экс-нардепа Семенченко без возможности внести залог
Суд арестовал экс-нардепа Семенченко без возможности внести залог / 4 фотографии

 

25 марта СБУ вручила подозрение бывшему нардепу Семену Семенченко. Вместе с ним подозрение получил и так называемый внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

По версии следствия, они являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Фото: Николай Кохановский

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