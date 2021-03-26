Суд заарештував екс-нардепа Семенченка без можливості внесення застави

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід екс-нардепу Семену Семенченку.
Семенченко відправили під арешт на два місяці без можливості внесення застави.
Екс-нардеп перебуватиме під вартою до 24 травня.
Іншого фігуранта справи – Євгена Шевченка, якого підозрюють у створенні незаконного збройного формування – також заарештували до 24 травня з можливістю внесення 5 млн грн застави.
25 березня СБУ вручила підозру колишньому нардепу Семену Семенченку. Разом із ним підозру отримав і так званий позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко.
За версією слідства, вони є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.
Фото: Микола Коханівський