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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Суд заарештував екс-нардепа Семенченка без можливості внесення застави

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід екс-нардепу Семену Семенченку.

Семен Семенченко

Семенченко відправили під арешт на два місяці без можливості внесення застави.

Екс-нардеп перебуватиме під вартою до 24 травня.

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Іншого фігуранта справи – Євгена Шевченка, якого підозрюють у створенні незаконного збройного формування – також заарештували до 24 травня з можливістю внесення 5 млн грн застави.

  • Суд заарештував екс-нардепа Семенченка без можливості внесення застави
  • Суд заарештував екс-нардепа Семенченка без можливості внесення застави
  • Суд заарештував екс-нардепа Семенченка без можливості внесення застави
  • Суд заарештував екс-нардепа Семенченка без можливості внесення застави
  • Суд заарештував екс-нардепа Семенченка без можливості внесення застави
  • Суд заарештував екс-нардепа Семенченка без можливості внесення застави
  • Суд заарештував екс-нардепа Семенченка без можливості внесення застави
  • Суд заарештував екс-нардепа Семенченка без можливості внесення застави
Суд заарештував екс-нардепа Семенченка без можливості внесення застави / 4 фотографии
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25 березня СБУ вручила підозру колишньому нардепу Семену Семенченку. Разом із ним підозру отримав і так званий позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко.

За версією слідства, вони є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.

Фото: Микола Коханівський

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