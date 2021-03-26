Это манипуляция: Кличко о вероятном запрете работы маршруток Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сделал заявление о планах перевозчиков прекратить работу маршруток столицы на время локдауна.

Он напомнил, что городские власти уже шесть лет не имеет полномочий регулировать работу частных перевозок.

— Это манипуляция. Частные маршрутки — это транспорт частных перевозчиков, и только им решать, работать или нет.

Также Кличко прокомментировал намерения Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области повысить цену на проез в частных маршрутных автобусах.

— Частные перевозчики готовят обоснования и о повышении предупреждают за семь дней. Обоснованность нового тарифа проверяют контролирующие органы, в частности Антимонопольный комитет.

Подорожание проезда в маршрутках Киева

О том, что в киевских маршрутках подорожает проезд, стало известно вскоре после введения жесткого карантина.

Официально локдаун в Киеве начался 20 марта и продлится до 9 апреля.

По словам главы Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игоря Моисеенко, проезд в маршрутках вырастет с 8 до 10 грн, и новая цена начнет действовать уже с субботы, 27 марта.

Также он отметил, что подорожание проезда — это следствие кризиса из-за введения жесткого карантина.