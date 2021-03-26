Це маніпуляція: Кличко про ймовірну заборону роботи маршруток Києва

Мер Києва Віталій Кличко зробив заяву про плани перевізників припинити роботу маршруток столиці на час локдауну.

Він нагадав, що міська влада вже шість років не має повноважень регулювати роботу приватних перевезень.

– Це маніпуляція. Приватні маршрутки – це транспорт приватних перевізників, і тільки їм вирішувати, працювати чи ні.

Також Кличко прокоментував наміри Асоціації перевізників Києва та Київської області підвищити ціну на проез в приватних маршрутних автобусах.

– Приватні перевізники готують обґрунтування і про підвищення попереджають за сім днів. Обґрунтованість нового тарифу перевіряють контролюючі органи, зокрема Антимонопольний комітет.

Здорожчання проїзду в маршрутках Києва

Про те, що у київських маршрутках здорожчає проїзд, стало відомо незадовго після введення жорсткого карантину.

Офіційно локдаун в Києві розпочався 20 березня і триватиме до 9 квітня.

За словами очільника Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігора Мойсеєнко, проїзд у маршрутках зросте з 8 до 10 грн, і нова ціна почне діяти вже з суботи, 27 березня.

Також він зазначив, що здорожчання проїзду – це наслідок кризи через введення жорсткого карантину.