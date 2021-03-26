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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Це маніпуляція: Кличко про ймовірну заборону роботи маршруток Києва

Мер Києва Віталій Кличко зробив заяву про плани перевізників припинити роботу маршруток столиці на час локдауну.

Це маніпуляція: Кличко про ймовірну заборону роботи маршруток Києва

Він нагадав, що міська влада вже шість років не має повноважень регулювати роботу приватних перевезень.

– Це маніпуляція. Приватні маршрутки – це транспорт приватних перевізників, і тільки їм вирішувати, працювати чи ні.

Також Кличко прокоментував наміри Асоціації перевізників Києва та Київської області підвищити ціну на проез в приватних маршрутних автобусах.

– Приватні перевізники готують обґрунтування і про підвищення попереджають за сім днів. Обґрунтованість нового тарифу перевіряють контролюючі органи, зокрема Антимонопольний комітет.

Здорожчання проїзду в маршрутках Києва

Про те, що у київських маршрутках здорожчає проїзд, стало відомо незадовго після введення жорсткого карантину.

Офіційно локдаун в Києві розпочався 20 березня і триватиме до 9 квітня.

За словами очільника Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігора Мойсеєнко, проїзд у маршрутках зросте з 8 до 10 грн, і нова ціна почне діяти вже з суботи, 27 березня.

Також він зазначив, що здорожчання проїзду – це наслідок кризи через введення жорсткого карантину.

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