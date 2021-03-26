Мать 8-летней блогерши Милы Маханец, оказавшейся в центре скандала из-за недетских видео в соцсети Likee, обратилась в социальные службы.

По ее словам, они запрещают девочке спать с мамой в одной кровати.

На странице Instagram своей дочери женщина заявила, что не нуждается в помощи и вмешательствах соцработников в свою жизнь.

— Сейчас соцслужбы приходят и говорят о том, что я не могу спать вместе с мамой в одной кровати. Миссия социальных служб — помогать, а не мешать жить.

По официальной информации, все соцсети 8-летней Милы Маханец ведет ее мать, но к аудитории она обращается от имени дочери. Instagram-сториз появились на странице ребенка сегодня около 2.00 ночи.







Забирать любимых людей — это не помощь: мать 8-летней блогера обратилась к соцслужбам / 2 фотографии

Женщина также созналась, что когда семья нуждалась в помощи соцслужб, ее не было. В качестве примера она привела раннее детство дочери, когда та спала на полу из-за отсутствия мебели в квартире.

— Где были соцслужбы, когда я в пять лет спала с мамой на полу, у нас не было денег даже на одну кровать? Помогать нужно было раньше. Забирать у меня любимых людей — это не помощь.

По словам мамы Милы, сейчас родители 13-летнего Паши Пая, с которым девочка снимала десятки провокационных видео, запретили детям общаться.

— Челлендж, который разлучил нас. Родители Паши запретили нам общаться. Не знаю, это временно или навсегда.

Сейчас в СМИ нет никакой информации о родителях мальчика. В соцсетях подозревают, что Мила и Паша — это родные брат и сестра.

Более того, в этот же день на странице 13-летнего блогера появилось провокационное опроса “Кто мне Милана?”. Среди вариантов ответов — сестра, девушка, подруга и друг.

“Влюбленные” дети-блоггеры из Киева

Внимание общественности и СМИ привлекла история “любви” между 8-летней девочкой и 13-летним юношей, которые снимают контент на тему отношений и современных трендов.

На страницах Милы Маханец и Паши Пая в соцсети Likee можно было найти немало совместных фото с поцелуями. “Вдохновителем”, оператором и владельцем страницы 8-летней девочки является ее мама.

Десятки роликов с неоднозначным контекстом, направленные на объективизацию и сексуализацию детей, женщина подписывает с перчинкой, мол, “угадайте, мы действительно спим вместе?”, “как думаете, мы сейчас поцелуемся?” и тому подобное.

Полиция открыла уголовное дело по статьи, касающейся распространение порнографии.

Уже через несколько дней уполномоченный по правам детей Николай Кулеба сообщил о блокировании аккаунтов детей-блоггеров в Likee.