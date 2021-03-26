Матір 8-річної блогерки Міли Маханець, яка опинилася в центрі скандалу через провокативні відео в соцмережі Likee, звернулася до соціальних служб.

За її словами, вони забороняють дівчинці спати з мамою в одному ліжку.

На сторінці Instagram своєї доньки жінка заявила, що не потребує допомоги і втручання соцпрацівників у своє життя.

– Зараз соцслужби приходять і говорять про те, що я не можу спати разом із мамою в одному ліжку. Місія соціальних служб – допомагати, а не заважати жити.

За офіційною інформацією, усі соцмережі 8-річної Міли Маханець веде її матір, але до аудиторії вона звертається від імені доньки. Instagram-сторіз з’явилися на сторінці дитини сьогодні близько 2.00 ночі.







Забирати коханих людей – це не допомога: матір 8-річної блогерки звернулася до соцслужб / 2 фотографии

Жінка іронічно зауважила, що коли родина потребувала допомоги соцслужб, її не було.

Для прикладу вона привела раннє дитинство доньки, коли вона спала на підлозі через відсутність меблів у квартирі.

– Де були соцслужби, коли я в п’ять років спала з мамою на підлозі, бо в нас не було грошей бодай на одне ліжко? Допомагати потрібно було раніше. Забирати у мене коханих людей це не допомога.

За словами мами Міли, наразі батьки 13-річного Паші Пая, з яким дівчинка знімала десятки провокативних відео, заборонили дітям спілкуватися.

– Челлендж, який розлучив нас. Батьки Паші заборонили нам спілкуватися. Не знаю, це тимчасово чи назавжди.

Наразі у ЗМІ немає жодної інформаціє про батьків хлопчика. В соцмережах підозрюють, що Міла і Паша – це рідні брат і сестра.

Більше того, цього ж дня на сторінці 13-річного блогера з’явилося провокаційне опитування “Хто мені Мілана?”. Серед варіантів відповідей – сестра, дівчина, подруга і друг.

“Закохані” діти-блогери з Києва

На початку березня увагу ЗМІ привернула історія “кохання” між 8-річною дівчинкою і 13-річним юнаком, які знімають сотні відеороликів на тему стосунків та сучасних трендів.

На сторінках Міли Маханець та Паші Пая в соцмережі Likee можна знайти чимало спільних фото з поцілунками. “Натхненником”, оператором і власником сторінки 8-річної дівчинки є її мама.

Десятки роликів з неоднозначним контекстом, які спрямовані на об’єктивізацію та сексуалізацію дітей, жінка підписує з перчинкою, мовляв, “вгадайте, ми справді спимо разом?”, “як думаєте, ми зараз поцілуємося?” тощо.

Поліція відкрила кримінальну справу за статтею, що стосується поширення порнографії.

Вже за декілька днів уповноважений з прав дітей Микола Кулеба повідомив про блокування аккаунтів дітей-блогерів в Likee.