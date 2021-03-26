Забирати коханих людей – це не допомога: матір 8-річної блогерки звернулася до соцслужб

Матір 8-річної блогерки Міли Маханець, яка опинилася в центрі скандалу через провокативні відео в соцмережі Likee, звернулася до соціальних служб.
За її словами, вони забороняють дівчинці спати з мамою в одному ліжку.
На сторінці Instagram своєї доньки жінка заявила, що не потребує допомоги і втручання соцпрацівників у своє життя.
– Зараз соцслужби приходять і говорять про те, що я не можу спати разом із мамою в одному ліжку. Місія соціальних служб – допомагати, а не заважати жити.
За офіційною інформацією, усі соцмережі 8-річної Міли Маханець веде її матір, але до аудиторії вона звертається від імені доньки. Instagram-сторіз з’явилися на сторінці дитини сьогодні близько 2.00 ночі.
Жінка іронічно зауважила, що коли родина потребувала допомоги соцслужб, її не було.
Для прикладу вона привела раннє дитинство доньки, коли вона спала на підлозі через відсутність меблів у квартирі.
– Де були соцслужби, коли я в п’ять років спала з мамою на підлозі, бо в нас не було грошей бодай на одне ліжко? Допомагати потрібно було раніше. Забирати у мене коханих людей це не допомога.
За словами мами Міли, наразі батьки 13-річного Паші Пая, з яким дівчинка знімала десятки провокативних відео, заборонили дітям спілкуватися.
– Челлендж, який розлучив нас. Батьки Паші заборонили нам спілкуватися. Не знаю, це тимчасово чи назавжди.
Наразі у ЗМІ немає жодної інформаціє про батьків хлопчика. В соцмережах підозрюють, що Міла і Паша – це рідні брат і сестра.
Більше того, цього ж дня на сторінці 13-річного блогера з’явилося провокаційне опитування “Хто мені Мілана?”. Серед варіантів відповідей – сестра, дівчина, подруга і друг.
“Закохані” діти-блогери з Києва
На початку березня увагу ЗМІ привернула історія “кохання” між 8-річною дівчинкою і 13-річним юнаком, які знімають сотні відеороликів на тему стосунків та сучасних трендів.
На сторінках Міли Маханець та Паші Пая в соцмережі Likee можна знайти чимало спільних фото з поцілунками. “Натхненником”, оператором і власником сторінки 8-річної дівчинки є її мама.
Десятки роликів з неоднозначним контекстом, які спрямовані на об’єктивізацію та сексуалізацію дітей, жінка підписує з перчинкою, мовляв, “вгадайте, ми справді спимо разом?”, “як думаєте, ми зараз поцілуємося?” тощо.
Поліція відкрила кримінальну справу за статтею, що стосується поширення порнографії.
Вже за декілька днів уповноважений з прав дітей Микола Кулеба повідомив про блокування аккаунтів дітей-блогерів в Likee.