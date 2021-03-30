Почему больницы Укрзализныци не принимают больных Covid-19 — НСЗУ начала проверку

Больницам Укрзализныци выделили на лечение больных с коронавирусом 60 млн грн, однако они не принимают таких пациентов.

В эфире Свободы слова на телеканале ICTV главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, почему сложилась такая ситуация.

— Больницы Укрзализныци — это ведомственные больницы, подчиненные Укрзализныце, и которыми руководит Министерство инфраструктуры. Мы их ввели в перечень учреждений, оказывающих помощь больным коронавирусной болезнью. Мы им выдали деньги на подготовку каждой больнице как и остальным больницам. Когда эти средства предоставили больницам Укрзализныци, они отчитывались, что принимают больных Covid-19. За этот период они получили 60 млн грн. 60 млн грн для дополнительного финансирования из госбюджета для девяти больниц. Сейчас вопрос к владельцам — Где эти деньги и почему они не могут принять пациетов, — рассказал Ляшко.

Также Ляшко добавил, что с понедельника в этих больницах работает аудит Национальной службы здоровья Украины по проверке использования средств.

Введут ли в Украине локдаун?

В Украине не будут вводить локдаун, пока система здравоохранения будет выдерживать нагрузки.

По словам Виктора Ляшко, сейчас в некоторых регионах улучшается эпидситуация.