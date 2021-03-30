В Украине не будут вводить локдаун, пока система здравоохранения будет выдерживать нагрузки.
Об этом в эфире Свободы слова на телеканале ICTV заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
— Мы не будем вводить локдаун, пока система здравоохранения не будет приближаться к коллапсу, — заявил Виктор Ляшко.
По его словам, сейчас в некоторых регионах улучшается эпидситуация.
— В Закарпатской и Ивано-Франковской области ситуация стабилизировалась. Дальше у нас сегодня 11 областей в красной зоне, приближаются еще несколько областей до красного уровня, — отметил он.
В то же время проблемы есть в Житомирской и Черновицкой области, поэтому создана комиссия, которая проверит соблюдение правил карантина в этих регионах.
Карантин в Украине
В Украине с конца февраля ввели адаптивный карантин.
Согласно ему, страну поделили на четыре зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую, в красной — сейчас 10 областей.
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