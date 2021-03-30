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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Чому лікарні Укрзалізниці не приймають хворих на Covid-19 – НСЗУ почала перевірку

Лікарням Укрзалізниці виділили на лікування хворих з коронавірусом 60 млн грн, однак вони не приймають таких пацієнтів.

Чому лікарні Укрзалізниці не приймають хворих на Covid-19 – НСЗУ почала перевірку

В ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, чому склалася така ситуація.

— Лікарні Укрзалізниці – це відомчі лікарні, що підпорядковані Укрзалізниці, і якими керує Міністерство інфраструктури. Ми їх ввели до переліку закладів, що надають допомогу хворим на коронавірусну хворобу. Ми їм видали гроші на підготовку кожної лікарні як і решті лікарень.

Коли ці кошти надали лікарням Укрзалізниці, вони звітували, що приймають хворих на Covid-19. За цей період вони отримали 60 млн грн. 60 млн грн для додаткового фінансування з Держбюджету для дев’яти лікарень. Зараз запитання до власників – Де ці гроші і чому вони не можуть прийняти пацієнтів, – розповів Ляшко.

Також Ляшко додав, що з понеділка у цих лікарнях працює аудит Національної служби здоров’я України щодо перевірки використання коштів.

Чи запровадять в Україні локдаун?

В Україні не запроваджуватимуть локдаун, поки система охорони здоров’я витримуватиме навантаження.

За словами Віктора Ляшка, нині у деяких регіонах поліпшується епідситуація.

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