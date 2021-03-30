Чому лікарні Укрзалізниці не приймають хворих на Covid-19 – НСЗУ почала перевірку

Лікарням Укрзалізниці виділили на лікування хворих з коронавірусом 60 млн грн, однак вони не приймають таких пацієнтів.

В ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, чому склалася така ситуація.

— Лікарні Укрзалізниці – це відомчі лікарні, що підпорядковані Укрзалізниці, і якими керує Міністерство інфраструктури. Ми їх ввели до переліку закладів, що надають допомогу хворим на коронавірусну хворобу. Ми їм видали гроші на підготовку кожної лікарні як і решті лікарень.

Коли ці кошти надали лікарням Укрзалізниці, вони звітували, що приймають хворих на Covid-19. За цей період вони отримали 60 млн грн. 60 млн грн для додаткового фінансування з Держбюджету для дев’яти лікарень. Зараз запитання до власників – Де ці гроші і чому вони не можуть прийняти пацієнтів, – розповів Ляшко.