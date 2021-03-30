В Україні не запроваджуватимуть локдаун, поки система охорони здоров’я витримуватиме навантаження.

Про це в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Ми не запроваджуватимемо локдаун, поки система охорони здоров’я не наближатиметься до колапсу, – заявив Віктор Ляшко.

За його словами, нині у деяких регіонах поліпшується епідситуація.

– У Закарпатській та Івано-Франківській області ситуація стабілізувалася. Далі ми маємо сьогодні 11 областей у червоному рівні, наближаються ще кілька областей до червоного рівня, – зазначив він.

Водночас проблеми є у Житомирській та Чернівецькій області, тому створено комісію, яка перевірить дотримання правил карантину у цих регіонах.

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Карантин в Україні

В Україні з кінця лютого запровадили адаптивний карантин.

Згідно з ним, країну поділили на чотири зони – червону, помаранчеву, жовту і зелену, у червоній – зараз 10 областей.

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