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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Локдауну не буде, поки немає колапсу системи охорони здоров’я – Ляшко

В Україні не запроваджуватимуть локдаун, поки система охорони здоров’я витримуватиме навантаження.

Виктор Ляшко

Про це в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Ми не запроваджуватимемо локдаун, поки система охорони здоров’я не наближатиметься до колапсу, – заявив Віктор Ляшко.

За його словами, нині у деяких регіонах поліпшується епідситуація.

– У Закарпатській та Івано-Франківській області ситуація стабілізувалася. Далі ми маємо сьогодні 11 областей у червоному рівні, наближаються ще кілька областей до червоного рівня, – зазначив він.

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Водночас проблеми є у Житомирській та Чернівецькій області, тому створено комісію, яка перевірить дотримання правил карантину у цих регіонах.

Карантин в Україні

В Україні з кінця лютого запровадили адаптивний карантин.

Згідно з ним, країну поділили на чотири зони – червону, помаранчеву, жовту і зелену, у червоній – зараз 10 областей.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Свобода слова

Фото: УНІАН

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