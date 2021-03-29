На Харьковщине впервые из-за Covid-19 умер ребенок

В Харькове в больнице умер 11-летний мальчик. У него диагностировали коронавирус и тяжелую форму герпесвирусной инфекции.

Об этом сообщила главный санврач Харьковской области Любовь Махота.

По словам главного врача детской инфекционной больницы Дмитрия Кухара, мальчик из села Ватутино Нововодолажской общины попал в больницу 8 марта. Там его лечили более двух недель. Однако 26 марта он скончался.

— У него был коронавирус и тяжелый герпетический менингоэнцефалит, — сказал врач.

Менингоэнцефалит — одновременное воспаление мозговых оболочек (серого и белого вещества головного мозга), а иногда и спинного мозга. Воспаление могут вызвать чаще всего вирусы.

Симптомы: головная боль, повышенное внутричерепное давление, тошнота, рвота, озноб.

По данным лабцентра, информация о смерти мальчика будет отражена в Covid-статистике Харьковской области.

До этого времени летальных случаев среди детей с подтвержденным коронавирусом в Харьковской области не было.

Недавно в Мариуполе двухмесячный мальчик умер от коронавируса.

22 марта младенца доставили с дыхательной недостаточностью и двусторонней пневмонией в реанимацию. Однако мальчик умер на следующий день, 23 марта.

Источник: Суспильне