PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

У Маріуполі від коронавірусу померло двомісячне немовля

У Маріуполі Донецької області від коронавірусу помер двомісячний хлопчик.

У Маріуполі від коронавірусу померло двомісячне немовля

Про це заявив головний дитячий інфекціоніст міської лікарні №4 Андрій Серветник.

13 березня дитина потрапила до лікарні з декількома супутніми захворюваннями, а 22 березня у мами і хлопчика підтвердився коронавірус.

В реанімацію дитячого інфекційного відділення немовля доставили з дихальною недостатністю і двобічною пневмонією.

Хлопчик помер на наступний день, 23 березня.

– Дитина знаходилася на лікуванні з питання вирішення соматичних проблем. В родині захворіла мати дитини. Дитина мала ускладення, не повязані з Covid-19, але вони вплинули на його перебіг, – повідомив лікар.

Також головний дитячий інфекціоніст лікарні додав, що стан хлопчика був важким, і медики зробили все можливе.

Про стан матері дитини наразі не повідомляється.

У Львові врятували недоношене немовля з Covid-19

На початку лютого львівські  лікарі врятували життя дитини з коронавірусом, яка народилася на 29-му тижні вагітності матері.

Для збереження життя новонароджену дівчинку одразу підключили до апарата ШВЛ.

Дивом вдалося врятувати і матір дитини: на момент пологів у неї було уражено 90% легень.

Після кількатижневої реабілітації дівчинку виписали з лікарні.

Джерело: 0629.Маріуполь

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка