У Маріуполі від коронавірусу померло двомісячне немовля

У Маріуполі Донецької області від коронавірусу помер двомісячний хлопчик.
Про це заявив головний дитячий інфекціоніст міської лікарні №4 Андрій Серветник.
13 березня дитина потрапила до лікарні з декількома супутніми захворюваннями, а 22 березня у мами і хлопчика підтвердився коронавірус.
В реанімацію дитячого інфекційного відділення немовля доставили з дихальною недостатністю і двобічною пневмонією.
Хлопчик помер на наступний день, 23 березня.
– Дитина знаходилася на лікуванні з питання вирішення соматичних проблем. В родині захворіла мати дитини. Дитина мала ускладення, не повязані з Covid-19, але вони вплинули на його перебіг, – повідомив лікар.
Також головний дитячий інфекціоніст лікарні додав, що стан хлопчика був важким, і медики зробили все можливе.
Про стан матері дитини наразі не повідомляється.
У Львові врятували недоношене немовля з Covid-19
На початку лютого львівські лікарі врятували життя дитини з коронавірусом, яка народилася на 29-му тижні вагітності матері.
Для збереження життя новонароджену дівчинку одразу підключили до апарата ШВЛ.
Дивом вдалося врятувати і матір дитини: на момент пологів у неї було уражено 90% легень.
Після кількатижневої реабілітації дівчинку виписали з лікарні.
Джерело: 0629.Маріуполь