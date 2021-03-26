У Маріуполі від коронавірусу померло двомісячне немовля

У Маріуполі Донецької області від коронавірусу помер двомісячний хлопчик.

Про це заявив головний дитячий інфекціоніст міської лікарні №4 Андрій Серветник.

13 березня дитина потрапила до лікарні з декількома супутніми захворюваннями, а 22 березня у мами і хлопчика підтвердився коронавірус.

В реанімацію дитячого інфекційного відділення немовля доставили з дихальною недостатністю і двобічною пневмонією.

Хлопчик помер на наступний день, 23 березня.

– Дитина знаходилася на лікуванні з питання вирішення соматичних проблем. В родині захворіла мати дитини. Дитина мала ускладення, не повязані з Covid-19, але вони вплинули на його перебіг, – повідомив лікар.

Також головний дитячий інфекціоніст лікарні додав, що стан хлопчика був важким, і медики зробили все можливе.

Про стан матері дитини наразі не повідомляється.

У Львові врятували недоношене немовля з Covid-19

На початку лютого львівські лікарі врятували життя дитини з коронавірусом, яка народилася на 29-му тижні вагітності матері.

Для збереження життя новонароджену дівчинку одразу підключили до апарата ШВЛ.

Дивом вдалося врятувати і матір дитини: на момент пологів у неї було уражено 90% легень.

Після кількатижневої реабілітації дівчинку виписали з лікарні.

Джерело: 0629.Маріуполь