На Харківщині вперше через Covid-19 померла дитина

У Харкові в лікарні помер 11-річний хлопчик. У нього діагностували коронавірус та тяжку форму герпесвірусної інфекції.

Про це повідомила головний санлікар Харківської області Любов Махота.

За словами головного лікаря дитячої інфекційної лікарні Дмитра Кухара, хлопчик із села Ватутіне Нововодолазької громади потрапив до лікарні 8 березня. Там його лікували понад два тижні. Однак 26 березня він помер.

— У нього був коронавірус та тяжкий герпетичний менінгоенцефаліт, — сказав лікар.

Менінгоенцефаліт — одночасне запалення мозкових оболон (сірої та білої речовини головного мозку), а іноді й спинного мозку. Запалення можуть спричинювати найчастіше віруси.

Симптоми: головний біль, підвищений внутрішньочерепний тиск, нудота, блювання, озноб.

За даними лабцентру, інформація про смерть хлопчика буде відображена у Covid-статистиці Харківської області.

До цього часу летальних випадків серед дітей з підтвердженим коронавірусом на Харківщині не було.

Нещодавно у Маріуполі двомісячний хлопчик помер від коронавірусу.

22 березня немовля доставили з дихальною недостатністю і двобічною пневмонією в реанімацію. Однак хлопчик помер на наступний день, 23 березня.

Джерело: Суспільне