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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Ослабление карантина не будет: во Львове могут остановить работу транспорта

Во Львове может полностью остановиться общественный транспорт, а также закрыться детские сады из-за отрицательной динамики распространения Covid-19.

карантин, київ, транспорт, коронавірус, автобус, тролейбус

Об этом рассказал мэр города Андрей Садовый в эфире одной из украинских радиостанций и добавил, что из 1,3 тыс. коек для больных коронавирусом занята уже 1 тыс. мест.

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— Сейчас никакого ослабления карантина не будет. Сегодня в штабе будем обсуждать вопросы усиления карантина. Как бы этого не хотелось, но стоит вопрос о закрытии детских садов и курсирования общественного транспорта, — рассказал Садовый.

Мэр также отметил, что в городе продолжается увеличение резерва коек для больных до 2 тыс.

Карантин во Львове

22 марта местная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о продлении во Львове жесткого карантина.

По словам Андрея Садового, локдаун необходим для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы.

Больницы города испытывают острую потребность не только в дополнительных койках, но и в медицинском персонале и врачах.

Источник: Львовская городская администрация

Фото: Depositphotos

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