Во Львове может полностью остановиться общественный транспорт, а также закрыться детские сады из-за отрицательной динамики распространения Covid-19.
Об этом рассказал мэр города Андрей Садовый в эфире одной из украинских радиостанций и добавил, что из 1,3 тыс. коек для больных коронавирусом занята уже 1 тыс. мест.
— Сейчас никакого ослабления карантина не будет. Сегодня в штабе будем обсуждать вопросы усиления карантина. Как бы этого не хотелось, но стоит вопрос о закрытии детских садов и курсирования общественного транспорта, — рассказал Садовый.
Мэр также отметил, что в городе продолжается увеличение резерва коек для больных до 2 тыс.
Карантин во Львове
22 марта местная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о продлении во Львове жесткого карантина.
По словам Андрея Садового, локдаун необходим для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы.
Больницы города испытывают острую потребность не только в дополнительных койках, но и в медицинском персонале и врачах.
Источник: Львовская городская администрация