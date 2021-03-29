У Львові може повністю зупинитись громадський транспорт, а також зачинитись дитячі садки через негативну динаміку поширення Covid-19.

Про це розповів мер міста Андрій Садовий у ефірі однієї з українських радіостанцій та додав, що з 1,3 тис. ліжок для хворих на коронавірус зайнято вже 1 тис. місць.

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– Наразі ніякого послаблення карантину не буде. Сьогодні в штабі будемо обговорювати питання посилення карантину. Як би цього не хотілось, але стоїть питання про закриття дитячих садочків та курсування громадського транспорту, – розповів Садовий.

Мер також зазначив, що у місті триває збільшення резерву ліжок для хворих до 2 тис.

Карантин у Львові

22 березня місцева комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про продовження у Львові жорсткого карантину.

За словами Андрія Садового, локдаун необхідний для того, щоб не допустити колапсу медичної системи.

Лікарні міста відчувають гостру потребу не тільки в додаткових ліжках, а й у медичному персоналі та лікарях.

Джерело: Львівська міська рада