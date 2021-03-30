В РФ хотят обсудить обострение на Донбассе без Зеленского: реакция МИД Украины

В России заявили о подготовке переговоров Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Во время видеоконференции хотят обсудить и вопрос обострения на Донбассе, однако во время встречи не будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время встречи будет обсуждаться ряд тем, в частности обострение на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что без представителей нашей страны переговоры вести невозможно.

— Наша позиция — ничего об Украине без Украины. Только в полном, а не сокращенном составе нормандии можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего — обеспечение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, — заявил пресс-секретар МИД Олег Николенко.

Гибель четверых военных на Донбассе

26 марта на Донбассе в результате обстрела оккупантов погибли четверо бойцов ВСУ. Еще двое украинских военных ранены.

Оккупанты использовали запрещенное оружие, в том числе станковые автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и минометы калибра 82 мм