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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

У РФ хочуть обговорити загострення на Донбасі без Зеленського: реакція МЗС України

У Росії заявили про підготовку переговорів Володимира Путіна, Ангели Меркель та Еммануеля Макрона. Під час відеоконференції хочуть обговорити і питання загострення на Донбасі, проте під час зустрічі не буде присутнім президент України Володимир Зеленський.

Олег Николенко

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що під час зустрічі обговорюватиметься низка тем, зокрема загострення на Донбасі.

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У МЗС України заявили, що без представників нашої країни переговори вести неможливо.

– Наша позиція – нічого про Україну без України. Тільки у повному, а не скороченому складі нормандії можна досягти зрушень щодо ключових питань мирного врегулювання, насамперед – забезпечення повного та всеосяжного режиму припинення вогню, – заявив прессекретар МЗС Олег Ніколенко.

Загибель чотирьох військових на Донбасі

26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу окупантів загинули четверо бійців ЗСУ. Ще двоє українських військових пораненно.

Окупанти використовували заборонену зброю, зокрема станкові автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та міномети калібру 82 мм.

Джерело: Обозреватель

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