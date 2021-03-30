У РФ хочуть обговорити загострення на Донбасі без Зеленського: реакція МЗС України

У Росії заявили про підготовку переговорів Володимира Путіна, Ангели Меркель та Еммануеля Макрона. Під час відеоконференції хочуть обговорити і питання загострення на Донбасі, проте під час зустрічі не буде присутнім президент України Володимир Зеленський.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що під час зустрічі обговорюватиметься низка тем, зокрема загострення на Донбасі.

У МЗС України заявили, що без представників нашої країни переговори вести неможливо.

– Наша позиція – нічого про Україну без України. Тільки у повному, а не скороченому складі нормандії можна досягти зрушень щодо ключових питань мирного врегулювання, насамперед – забезпечення повного та всеосяжного режиму припинення вогню, – заявив прессекретар МЗС Олег Ніколенко.