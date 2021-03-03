Поразили Европу: ВВП Украины за время пандемии сократился всего на 4%

За год пандемии Украина показала не самые плохие экономические показатели даже в пределах Европы.

Эксперты МВФ прогнозировали падение ВВП в Украине на 7,7%, однако он сократился всего на 4%. Тогда как в Британии этот показатель упал на рекордные почти 10%, во Франции – на 8%, в Германии – на 5%.

Спасли Украину проект Большое строительство, IT-сфера, рост розничной торговли, даже вопреки карантину и ограничениям.

Еще два важных фактора – хорошая конъюнктура на международных рынках металлов и зерна, куда мы экспортируем свою продукцию, и, наоборот, ослабление импорта – украинцы покупали меньше одежды, косметики, обуви, потому что сидели дома.

На руку Украине сыграло то, что за рубежом – ажиотаж на наше сырье. Аграрии уже экспортировали более 15 млн тонн только зерновых.

Спрос вырос, потому что страны формируют продуктовые резервы в случае новых волн Covid-19. Соответственно растет цена – пока она самая высокая за последние 10 лет.

Обороты набирает и IT-сектор, который в прошлом году вырос на 20%.

Помогло и Большое строительство дорог, поскольку были созданы дополнительные рабочие места и существовал спрос на украинские стройматериалы – битум, песок, щебень.

По словам руководителя по политическим вопросам Киевской школы экономики Павла Кухты, экономическую ситуацию спасли предыдущие реформы.

– Могло бы быть лучше, если бы в прошлом году правительство справилось с планом займов и поддержкой программы МВФ, – убежден он.

Экономист Сергей Николайчук считает, что 2021-й будет годом восстановления.

– Мы ожидаем, что экономика вырастет на 5,6%. Также достаточно активно восстанавливается мировая экономика. Обнадеживает и то, что благодаря вакцинации может больше не быть локдаунов, которые больно бьют по экономике, – отмечает эксперт.

По прогнозу аналитиков, украинская экономика резко вырастет на 10% во втором квартале 2021 года после пяти последовательных кварталов спада. Это произойдет при условии, если украинское правительство продолжит ослаблять коронавирусные ограничения.

Подробнее об экономическом прогнозе на 2021 год читайте в материале Фактов ICTV.

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