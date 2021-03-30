От какого вида насилия больше всего страдают украинцы, почему за первый случай обидчик получит только штраф и что делать, если вы сами стали жертвой. Факты ICTV пообщались с адвокатом и переговорщиком в сфере семейных конфликтов Екатериной Власюк и готовы перессказать ее советы вам.
От домашнего насилия сложно освободиться самостоятельно, но возможно, уверяет адвокат в сфере семейного права Екатерина Власюк.
Первый шаг — осознание проблемы. Жертва должна признаться самой себе, что находится в ненормальной ситуации.
По мнению Екатерины Власюк, зачастую человек понимает это уже в запущенной ситуации, когда помочь может только психолог, поскольку жертва привыкает к насилию и начинает воспринимать его как норму.
— Если жертва не избавляется от такой “нормы”, то через некоторое время она снова встретит такого же человека. Он будет другой внешности, другого пола, это может быть подруга, кто-то из родных или даже ребенок, — рассказывает эксперт.
Из профессионального опыта Екатерины Власюк, около 70% пострадавших от домашнего насилия вообще не обращаются за помощью.
Закон о домашнем насилии в Украине
Несмотря на то, что в Украине появился отдельный закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию, он еще очень несовершенен.
За первый случай правоохранители выписывают административный протокол на 2 тыс. грн. Потом следует второй, а затем, возможно, открывают уголовное дело.
В этой системе существует важный нюанс — между составлением протокола и судом должно пройти не более трех месяцев, иначе, даже если вина будет установлена, человек может не получить наказание.
— Доказать, что домашнее насилие существует, заставить правоохранительные органы реагировать на вызовы вовремя, обеспечить быстрое и приоритетное рассмотрение дел в судах государство пока не может, — рассказывает адвокат.
В основном украинцы страдают от психологического насилия, которое сложнее доказать и наказать.
Часто адвокаты сталкиваются с физическим насилием, когда издевательство происходит на протяжении всего времени отношений или женщина подает на развод, а ее силой заставляют отказаться от своего решения.
Вы стали жертвой домашнего насилия — первые шаги
Какой бы вид насилия с вами не состоялся, первый шаг всегда одинаковый — сообщить в полицию, что с вами произошло и где вы находитесь.
Затем нужно дать правоохранителям показания и написать письменные объяснения.
Если у вас есть какие-либо телесные повреждения, этот факт обязательно нужно зафиксировать.
Следователь должен направить вас на обследование, после которого вы получите справку — это очень важно.
Через сутки после первого обращения в полицию необходимо узнать, на кого распределено заявление. Как правило, это участковый.
— Проявите инициативу, приезжайте к нему на прием, дайте повторные показания. Попросите его, чтобы он как можно скорее связался с обидчиком. Возьмите номер телефона участкового, чтобы раз в два дня звонить ему и быть в курсе дел, — рекомендует Екатерина Власюк.
Если через неделю дело не сдвинулось с мертвой точки, нужно снова идти на прием и выяснять, какая работа была проведена.
Помните, что у вас очень мало времени. Если сразу не раскачать ситуацию, все очень быстро утихнет и человек не получит справедливого наказания.
Адвокат также советует обратиться в службу поддержки и помощи жертвам домашнего насилия.
— Не все жертвы домашнего насилия могут справиться с этим самостоятельно. В этом нет ничего зазорного, и это не значит, что вы не способны выходить из кризисных ситуаций. Просто специфика домашнего насилия слишком сложная, не каждый может с этим справиться, — говорит Екатерина Власюк.
Если человек пострадал от сексуального насилия, судебно-медицинская экспертиза — чрезвычайно важна, и провести ее нужно в течение двух суток после преступления.
— Желательно, чтобы это была не больница, а государственный орган. В каждом городе есть отделы таких экспертиз, — отмечает адвокат.
Внимательно относиться нужно и к сбору доказательной базы. В суде могут помочь:
- скриншоты переписок;
- аудиозаписи;
- записи камер наблюдения;
- показания соседей и родственников;
- психологические выводы;
- заключение врачей;
- письменные нотариальные свидетельства людей, которым раньше жертва рассказывала о тех событиях, чтобы доказать системность.
Вы стали свидетелем домашнего насилия, как помочь жертве?
Если вы слышите, как за стенкой кого-то бьют, — вызывайте полицию.
К сожалению, иногда жертва не готова к сотрудничеству, и после приезда правоохранителей говорит, что упала сама и заявление подавать не будет.
Поэтому, если вы узнали, что кто-то страдает от домашнего насилия, не давите на этого человека, не поучайте его и не упрекайте.
Дайте понять, что вы готовы помочь, расскажите похожую историю из чьего-то опыта.
Самое главное — это психологическое выздоровление и психологическая стабильность потерпевшего. Только тогда можно разорвать этот круг и идти дальше.
Если вы страдаете от домашнего насилия можете обратиться за помощью по этим телефонам:
Бесплатная правовая помощь — 0 800 213 103
Правительственная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия — 15 47