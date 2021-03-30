От какого вида насилия больше всего страдают украинцы, почему за первый случай обидчик получит только штраф и что делать, если вы сами стали жертвой. Факты ICTV пообщались с адвокатом и переговорщиком в сфере семейных конфликтов Екатериной Власюк и готовы перессказать ее советы вам.

От домашнего насилия сложно освободиться самостоятельно, но возможно, уверяет адвокат в сфере семейного права Екатерина Власюк.

Первый шаг — осознание проблемы. Жертва должна признаться самой себе, что находится в ненормальной ситуации.

По мнению Екатерины Власюк, зачастую человек понимает это уже в запущенной ситуации, когда помочь может только психолог, поскольку жертва привыкает к насилию и начинает воспринимать его как норму.

— Если жертва не избавляется от такой “нормы”, то через некоторое время она снова встретит такого ​​же человека. Он будет другой внешности, другого пола, это может быть подруга, кто-то из родных или даже ребенок, — рассказывает эксперт.

Из профессионального опыта Екатерины Власюк, около 70% пострадавших от домашнего насилия вообще не обращаются за помощью.

Закон о домашнем насилии в Украине

Несмотря на то, что в Украине появился отдельный закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию, он еще очень несовершенен.

За первый случай правоохранители выписывают административный протокол на 2 тыс. грн. Потом следует второй, а затем, возможно, открывают уголовное дело.

В этой системе существует важный нюанс — между составлением протокола и судом должно пройти не более трех месяцев, иначе, даже если вина будет установлена, человек может не получить наказание.

— Доказать, что домашнее насилие существует, заставить правоохранительные органы реагировать на вызовы вовремя, обеспечить быстрое и приоритетное рассмотрение дел в судах государство пока не может, — рассказывает адвокат.

В основном украинцы страдают от психологического насилия, которое сложнее доказать и наказать.

Часто адвокаты сталкиваются с физическим насилием, когда издевательство происходит на протяжении всего времени отношений или женщина подает на развод, а ее силой заставляют отказаться от своего решения.

Вы стали жертвой домашнего насилия — первые шаги

Какой бы вид насилия с вами не состоялся, первый шаг всегда одинаковый — сообщить в полицию, что с вами произошло и где вы находитесь.

Затем нужно дать правоохранителям показания и написать письменные объяснения.

Если у вас есть какие-либо телесные повреждения, этот факт обязательно нужно зафиксировать.

Следователь должен направить вас на обследование, после которого вы получите справку — это очень важно.

Через сутки после первого обращения в полицию необходимо узнать, на кого распределено заявление. Как правило, это участковый.

— Проявите инициативу, приезжайте к нему на прием, дайте повторные показания. Попросите его, чтобы он как можно скорее связался с обидчиком. Возьмите номер телефона участкового, чтобы раз в два дня звонить ему и быть в курсе дел, — рекомендует Екатерина Власюк.

Если через неделю дело не сдвинулось с мертвой точки, нужно снова идти на прием и выяснять, какая работа была проведена.

Помните, что у вас очень мало времени. Если сразу не раскачать ситуацию, все очень быстро утихнет и человек не получит справедливого наказания.

Адвокат также советует обратиться в службу поддержки и помощи жертвам домашнего насилия.

— Не все жертвы домашнего насилия могут справиться с этим самостоятельно. В этом нет ничего зазорного, и это не значит, что вы не способны выходить из кризисных ситуаций. Просто специфика домашнего насилия слишком сложная, не каждый может с этим справиться, — говорит Екатерина Власюк.

Если человек пострадал от сексуального насилия, судебно-медицинская экспертиза — чрезвычайно важна, и провести ее нужно в течение двух суток после преступления.

— Желательно, чтобы это была не больница, а государственный орган. В каждом городе есть отделы таких экспертиз, — отмечает адвокат.

Внимательно относиться нужно и к сбору доказательной базы. В суде могут помочь:

скриншоты переписок;

аудиозаписи;

записи камер наблюдения;

показания соседей и родственников;

психологические выводы;

заключение врачей;

письменные нотариальные свидетельства людей, которым раньше жертва рассказывала о тех событиях, чтобы доказать системность.

Вы стали свидетелем домашнего насилия, как помочь жертве?

Если вы слышите, как за стенкой кого-то бьют, — вызывайте полицию.

К сожалению, иногда жертва не готова к сотрудничеству, и после приезда правоохранителей говорит, что упала сама и заявление подавать не будет.

Поэтому, если вы узнали, что кто-то страдает от домашнего насилия, не давите на этого человека, не поучайте его и не упрекайте.

Дайте понять, что вы готовы помочь, расскажите похожую историю из чьего-то опыта.

Самое главное — это психологическое выздоровление и психологическая стабильность потерпевшего. Только тогда можно разорвать этот круг и идти дальше.

Если вы страдаете от домашнего насилия можете обратиться за помощью по этим телефонам:

Бесплатная правовая помощь — 0 800 213 103

Правительственная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия — 15 47