Від якого виду насильства найбільше потерпають українці, чому за перший випадок кривдник отримає лише штраф та що робити, якщо ви самі стали жертвою. Факти ICTV поспілкувалися з адвокатом та переговорником у сфері сімейних конфліктів Катериною Власюк і готові переказати вам її поради.

Від домашнього насильства складно звільнитись самотужки, але це можливо, запевняє адвокат у сфері сімейного права Катерина Власюк.

Перший крок – усвідомлення проблеми. Жертва має зізнатись сама собі, що перебуває в ненормальній ситуації.

На думку Катерини Власюк, часто-густо людина розуміє це вже в запущеній ситуації, коли допомогти може тільки психолог, адже жертва звикає до насильства і починає сприймати його як норму.

– Якщо жертва не позбувається такої “норми”, то через певний час вона знову зустріне таку саму людину. Вона буде іншої зовнішності, іншої статі, це може бути подруга або хтось із рідних чи навіть дитина, – розповідає експерт.

Із професійного досвіду Катерини Власюк, близько 70% постраждалих від домашнього насильства взагалі не звертаються по допомогу.

Закон про домашнє насильство в Україні

Незважаючи на те, що в Україні з’явився окремий закон про запобігання та протидію домашньому насильству, він ще дуже недосконалий.

За перший випадок правоохоронці виписують адміністративний протокол на 2 тис. грн. Згодом другий, а потім, можливо, відкривають карну справу.

У цій системі існує важливий нюанс – між складанням протоколу та судом має минути щонайбільше три місяці, інакше, навіть якщо провину буде встановлено, людина може не отримати покарання.

– Довести, що домашнє насилля існує, змусити правоохоронні органи реагувати на виклики вчасно, забезпечити швидкий та пріоритетний розгляд справ у судах, поки що держава не може, – розповідає адвокат.

Здебільшого українці потерпають від психологічного насилля, яке найскладніше довести та покарати.

Часто адвокати стикаються з фізичним насиллям, коли знущання відбувається упродовж усіх стосунків або жінка подає на розлучення, а її силоміць змушують відмовитись від свого рішення.

Ви стали жертвою домашнього насильства – перші кроки

Хоч би який вид насильства над вами чинився, перший крок завжди однаковий – повідомити у поліцію, що з вами сталося та де ви перебуваєте.

Потім потрібно дати правоохоронцям свідчення та написати письмові пояснення.

Якщо у вас є якісь тілесні ушкодження, цей факт обов’язково треба зафіксувати.

Слідчий має направити вас на обстеження, після якого ви отримаєте довідку – це дуже важливо.

Через добу після першого звернення до поліції необхідно дізнатись, на кого розподілено заяву. Зазвичай це дільничний.

– Проявіть ініціативу, приїдьте до нього на прийом, дайте повторні свідчення. Попросіть його, щоб він якомога швидше зв’язався з кривдником. Візьміть номер телефону дільничного, щоб раз у два дні телефонувати йому та бути в курсі справ, – рекомендує Катерина Власюк.

Якщо через тиждень справа не зрушила з місця, потрібно знову йти на прийом і з’ясовувати, яка робота була проведена.

Пам’ятайте, що ви маєте дуже мало часу. Якщо одразу не розкачати ситуацію, все дуже швидко затихне і людина не отримає справедливого покарання.

Адвокат також радить звернутися до служби підтримки та допомоги жертвам домашнього насилля.

– Не всі жертви домашнього насилля можуть впоратись з цим самотужки. У цьому немає нічого соромного, і це не означає, що ви не здатні виходити з кризових ситуацій. Просто специфіка домашнього насилля занадто складна, не кожен може з цим впоратися, – каже Катерина Власюк.

Якщо людина постраждала від сексуального насильства, судово-медична експертиза – дуже важлива, і провести її необхідно протягом двох діб після злочину.

– Бажано, щоб це була не лікарня, а державний орган. У кожному місті є відділи таких експертиз, – зазначає адвокат.

Уважно треба ставитись і до збору доказової бази. У суді можуть допомогти:

скріншоти переписок;



аудіозаписи;



записи камер спостереження;



свідчення сусідів та родичів;

психологічні висновки;

висновок лікарів;



письмові нотаріальні свідчення людей, яким раніше жертва розповідала про ті події, щоб довести системність.

Ви стали свідком домашнього насильства, як допомогти жертві?

Якщо ви чуєте, як за стінкою когось б’ють, – викликайте поліцію.

На жаль, іноді жертва не готова до співпраці, і після приїзду правоохоронців каже, що впала сама і заяву подавати не буде.

Тому, якщо ви дізнались, що хтось потерпає від домашнього насильства, не тисніть на цю людину, не повчайте її та не докоряйте.

Дайте зрозуміти, що ви готові допомогти, розкажіть схожу історію із чийогось досвіду.

Найголовніше – це психологічне одужання та психологічна стабільність потерпілого. Тільки тоді можна розірвати це коло і йти далі.

Якщо ви потерпаєте від домашнього насильства можете звернутися за допомогою за цими телефонами:

Безоплатна правова допомога – 0 800 213 103

Урядова гаряча лінія для постраждалих від домашнього насильства – 15 47