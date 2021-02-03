Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3908-1, предусматривающий увеличение административной ответственности за совершение домашнего насилия.

За соответствующее решение проголосовали 328 нардепов.

Согласно документу, штрафы за домашнее насилие могут повысить в сотни раз — от 17 до 68 тыс. грн. Сейчас они составляют от 170 грн до 680 грн. Также к наказаниям добавили общественно полезные работы. Деньги за их выполнение планируют перечислять пострадавшей стороне.

Кроме того, в законопроекте предлагается привлекать военных к ответственности за домашнее насилие на общих основаниях, а не на основании дисциплинарного устава.

В случае принятия документа срок рассмотрения таких дел продлят до шести месяцев (раньше было три) и разрешат рассматривать дело без присутствия нарушителя, если ему сообщили о рассмотрении, но он не появился.

В 2020 году в Украине за помощью от домашнего насилия обратились 80% женщин и 20% мужчин. В целом зафиксировали более 142 тыс. обращений.

Для сравнения, в течение 2019 года было зафиксировано более 130 тыс. обращений граждан относительно домашнего насилия.