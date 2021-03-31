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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Дело Семенченко: Шевченко вышел из СИЗО

Так называемый агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко, который фигурирует в деле “о частной армии”, вышел из СИЗО.

Євген Шевченко

За него внесли залог в размере 5 млн грн. Он покинул следственный изолятор еще в понедельник, 29 марта, пишет СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

В то же время сам Шевченко подтвердил информацию о выходе на своей странице в Facebook.

— Завтра утром у меня апелляция. Прокуроры будут требовать отмену залога и содержание меня под стражей в СИЗО, — отметил Евгений Шевченко.

Только в пятницу, 26 марта, Печерский районный суд Киева отправил Шевченко под стражу с правом внесения залога.

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Дело Семенченко

25 марта СБУ вручила подозрение бывшему нардепу Семену Семенченко и так называемому внештатному агенту НАБУ Евгению Шевченко.

По версии следствия, они являются вероятными организаторами противоправной схемы, цель которой — ввоз военных запчастей и товаров двойного назначения из РФ, которые потом продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Их обоих отправили в СИЗО, Шевченко — с правом внесения залога, Семенченко — без.

Подробнее о деле Семенченко читайте на Фактах ICTV.

Источник: РБК-Украина, Евгений Шевченко

Фото: Евгений Шевченко

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