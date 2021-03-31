Справа Семенченка: Шевченко вийшов із СІЗО

Так званий агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко, який фігурує у справі “про приватну армію”, вийшов із СІЗО.

За нього внесли заставу у розмірі 5 млн грн. Він полишив слідчий ізолятор ще у понеділок, 29 березня, пише ЗМІ з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Водночас сам Шевченко підтвердив інформацію про звільнення на своїй сторінці у Facebook.

– Завтра вранці у мене апеляція. Прокурори вимагатимуть скасування застави і тримання мене під вартою у СІЗО, – зазначив Євген Шевченко.

Лише у п’ятницю, 26 березня, Печерський районний суд Києва відправив Шевченка під варту з правом внесення застави.

Справа Семенченка

25 березня СБУ вручила підозру колишньому нардепу Семену Семенченку та так званому позаштатному агенту НАБУ Євгену Шевченку.

За версією слідства, вони є ймовірними організаторами протиправної схеми, мета якої – ввезення військових запчастин та товарів подвійного призначення з РФ, які потім продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.

Їх обох відправили у СІЗО, Шевченка – з правом внесення застави, Семенченка – без.

Детальніше про справу Семенченка читайте на Фактах ICTV.

Джерело: РБК-Україна, Євген Шевченко

Фото: Євген Шевченко