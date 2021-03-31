В случаев подтверждения информации о российском гражданстве у Андрея Аксенова, который победил на довыборах в парламент на округе №50 в Донецкой области, а также о его причастности к организации “референдума” о самоопределении “ДНР” в Доброполье, представители Центральной избирательной комиссии и Верховной Рады должны будут на это отреагировать.

Об этом 31 марта заявил первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук.

— Я убежден, что все в Украине должно происходить в пределах, предусмотренных Конституцией. Если такие факты относительно Аксенова будут иметь юридическую полноценность, то думаю, Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада должны на это отреагировать, – уточнил Руслан Стефанчук.

По его словам, нельзя допускать ситуацию, чтобы у народного депутата Украины было подтвержденное двойное гражданство.

Касательно причастности Аксенова к организации “референдума” факты должна подтвердить СБУ.

Ситуация с Аксеновым

Промежуточные выборы в одномандатных избирательных округах №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской области прошли 28 марта 2021 года.

Согласно результатам, в 50-м округе победил представитель политической партии Порядок Андрей Аксенов. Однако позже представитель Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский заявил, что Аксенов в 2014 году, будучи поселковым главой Доброполья, якобы содействовал организации “референдума” о самоопределении “ДНР”.

Он также уточнил, что Аксенов имеет двойное гражданство — Украины и РФ. Подробнее читайте на Фактах ICTV.