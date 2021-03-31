У разі підтвердження інформації про російське громадянство у Андрія Аксьонова, який переміг на довиборах у парламент на окрузі №50 у Донецькій області, а також про його причетність до організації “референдуму” про самовизначення “ДНР” у Добропіллі, представники Центральної виборчої комісії та Верховної Ради мають на це відреагувати.

Про це 31 березня заявив перший заступник спікера ВРУ Руслан Стефанчук.

– Я переконаний, що усе в Україні має відбуватися у межах, передбачених Конституцією. Якщо такі факти щодо Аксьонова матимуть юридичну повноцінність, то думаю, Центральна виборча комісія та Верховна Рада мають на це відреагувати, – уточнив Руслан Стефанчук.

За його словами, не можна допускати ситуацію, щоб у народного депутата України було підтверджене подвійне громадянство.

Щодо причетності Аксьонова до організації “референдуму” факти має підтвердити СБУ.

Ситуація з Аксьоновим

Проміжні вибори в одномандатних виборчих округах №50 у Донецькій області та №87 в Івано-Франківській області пройшли 28 березня 2021 року.

Згідно з результатами, у 50-му окрузі переміг представник політичної партії Порядок Андрій Аксьонов. Однак пізніше представник України у ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Денис Казанський заявив, що Аксьонов у 2014 році, перебуваючи на посаді селищного голови Добропілля, нібито сприяв організації “референдуму” про самовизначення “ДНР”.

Він також уточнив, що Аксьонов має подвійне громадянство – України та РФ. Детальніше читайте на Фактах ICTV.