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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Особа з подвійним громадянством не може бути нардепом – Стефанчук про Аксьонова

У разі підтвердження інформації про російське громадянство у Андрія Аксьонова, який переміг на довиборах у парламент на окрузі №50 у Донецькій області, а також про його причетність до організації “референдуму” про самовизначення “ДНР” у Добропіллі, представники Центральної виборчої комісії та Верховної Ради мають на це відреагувати.

Особа з подвійним громадянством не може бути нардепом – Стефанчук про Аксьонова

Про це 31 березня заявив перший заступник спікера ВРУ Руслан Стефанчук.

– Я переконаний, що усе в Україні має відбуватися у межах, передбачених Конституцією. Якщо такі факти щодо Аксьонова матимуть юридичну повноцінність, то думаю, Центральна виборча комісія та Верховна Рада мають на це відреагувати, – уточнив Руслан Стефанчук.

За його словами, не можна допускати ситуацію, щоб у народного депутата України було підтверджене подвійне громадянство.

Щодо причетності Аксьонова до організації “референдуму” факти має підтвердити СБУ.

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Довибори у Раду: на 50-му окрузі в Донецькій області перемагає Андрій Аксьонов

Ситуація з Аксьоновим

Проміжні вибори в одномандатних виборчих округах №50 у Донецькій області та №87 в Івано-Франківській області пройшли 28 березня 2021 року.

Згідно з результатами, у 50-му окрузі переміг представник політичної партії Порядок Андрій Аксьонов. Однак пізніше представник України у ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Денис Казанський заявив, що Аксьонов у 2014 році, перебуваючи на посаді селищного голови Добропілля, нібито сприяв організації “референдуму” про самовизначення “ДНР”.

Він також уточнив, що Аксьонов має подвійне громадянство – України та РФ. Детальніше читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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