Довыборы в Раду: на 50-м округе в Донецкой области побеждает Андрей Аксенов

На промежуточных выборах в Верховную Раду в округе №50 Донецкой области побеждает Андрей Аксенов.

По состоянию на утро 29 марта обработано более 89% всех протоколов. Представитель партии Порядок Аксенов получил 65% голосов.

Андрей Аксенов — действующий мэр города Доброполье. По неофициальной информации, он имеет российское гражданство.

На втором месте после Аксенова — представитель Партии Шария Валентин Рыбин.

На третьем — представитель ЕС и одна из фигурантов дела Шеремета Юлия Кузьменко.

Также в первую пятерку попали Виктория Шилова (партия Держава) и Андрей Бондаренко (Слуга народа).

Довыборы в Раду

Промежуточные выборы в Верховную Раду прошли 28 марта в двух округах — №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской области.

После местных выборов 2020 двое народных депутатов стали мэрами городов Надворная (Зиновий Андреевич) и Покровск (Роман Требушкин).

По результатам довыборов им на замену в Раду пройдут два депутата. По данным ЦИК, явка в округе №87 составила 35,5%, а в округе №50 — только 20,99%.