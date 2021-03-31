Благотворительный образовательный проект STEM is FEM проведет бесплатный обучающий модуль в апреле 2021 года.

На этот раз слушательниц познакомят со всеми специальностями, связанными с фармакологией.

Об этом рассказал инициатор проекта, руководитель IT-компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

Фармакология – это не только аптечные фармацевты и провизоры.

В этой сфере задействован очень широкий круг специалистов – от техников, которые создают фармакологическое оборудование, биологов и химиков, разрабатывающих лекарства в лабораториях, до маркетологов, которые разрабатывают упаковки и проводят рекламные кампании медикаментов.

— Весенний модуль STEM is FEM будет посвящен фармакологии – отрасли, достижения в которой в прямом смысле слова меняют жизнь всей планеты и спасают миллионы людей. Его участницы смогут узнать больше о том, как развивается фарминдустрия в Украине и в мире, а также попробовать свои силы в творческом задании на актуальную тему, – рассказывает Сапар Карягдыев.

Участниц модуля ожидают два дня лекций и мастер-классов от опытных специалистов фармакологической отрасли, мотивационные спичи представительниц международных организаций, творческие задания и традиционный технический конкурс по профильной тематике, гран-при которого в этот раз – профессиональный микроскоп.

Источник: STEMisFEM