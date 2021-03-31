Благодійний освітній проект STEM is FEM проведе безкоштовний навчальний модуль у квітні 2021 року.

Цього разу слухачок знайомитимуть із усіма спеціальностями, пов’язаними з фармакологією.

Про це розповів ініціатор проекту, керівник IT-компанії Gamingtec Сапар Карягдиїв.

Фармакологія – це не лише аптечні фармацевти та провізори.

До цієї сфери залучене дуже широке коло спеціалістів – від техніків, які створюють фармакологічне обладнання, та біологів і хіміків, що розробляють ліки у лабораторіях, до маркетологів, які розробляють обгортки та проводять рекламні кампанії медикаментів.

– Весняний модуль STEM is FEM буде присвячений фармакології – галузі, досягнення якої у прямому сенсі змінюють життя усієї планети та рятують мільйони людей. Його учасниці зможуть дізнатися більше про те, як розвивається фарміндустрія в Україні та у світі, а також спробувати свої сили у творчому завданні на актуальну тему, – розповідає Сапар Карягдиїв.

На слухачок модуля очікують два дні лекцій та майстер-класів від досвідчених спеціалістів фармакологічної галузі, мотиваційні спічі представниць міжнародних організацій, творчі завдання й традиційний технічний конкурс з профільної тематики, ґран-прі якого цього разу – професійний мікроскоп.

Джерело: STEMisFEM