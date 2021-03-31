Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Олександра Ватаманюк |

STEM is FEM познайомить українських школярок зі світом фармакології

Благодійний освітній проект STEM is FEM проведе безкоштовний навчальний модуль у квітні 2021 року.

stemisfem

Цього разу слухачок знайомитимуть із усіма спеціальностями, пов’язаними з фармакологією.

Про це розповів ініціатор проекту, керівник IT-компанії Gamingtec Сапар Карягдиїв.

Читайте
Доступні ліки: МОЗ розширило список медичних препаратів

Фармакологія – це не лише аптечні фармацевти та провізори.

До цієї сфери залучене дуже широке коло спеціалістів – від техніків, які створюють фармакологічне обладнання, та біологів і хіміків, що розробляють ліки у лабораторіях, до маркетологів, які розробляють обгортки та проводять рекламні кампанії медикаментів.

 – Весняний модуль STEM is FEM буде присвячений фармакології – галузі, досягнення якої у прямому сенсі змінюють життя усієї планети та рятують мільйони людей. Його учасниці зможуть дізнатися більше про те, як розвивається фарміндустрія в Україні та у світі, а також спробувати свої сили у творчому завданні на актуальну тему, – розповідає Сапар Карягдиїв.

На слухачок модуля очікують два дні лекцій та майстер-класів від досвідчених спеціалістів фармакологічної галузі, мотиваційні спічі представниць міжнародних організацій, творчі завдання й традиційний технічний конкурс з профільної тематики, ґран-прі якого цього разу – професійний мікроскоп.

Джерело: STEMisFEM

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка