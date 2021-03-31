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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Железнодорожная больница Харькова должна принимать больных Covid-19 — Терехов

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов обратился в Минздрав с просьбой провести проверку в Харьковской клинической больнице на железнодорожном транспорте №1, чтобы увеличить количество койко-мест в городе для больных Covid-19.

Железнодорожная больница Харькова должна принимать больных Covid-19 — Терехов

На предложение руководства города о развертывании мобильного госпиталя в Минздраве ответили отказом. Поскольку ситуация с коронавирусом в городе контролируемая и есть регионы, в которых количество больных значительно выше.

Однако, по словам Терехова, город нуждается в расширении койко-мест. В больницах, которые находятся в подчинении Харькова и области, койко-места сейчас развернуты по максимуму. Однако в ведомственных больницах, таких как железнодорожная, этот ресурс практически не использован.

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— Когда создавалась сеть больниц, которые принимают пациентов с коронавирусом, львиную долю койко-мест отдали Укрзализныци. Но проблема в том, что они не хотят их разворачивать, потому что им это невыгодно.

Поэтому я и попросил министра прислать сюда проверку, чтобы в результате дополнительные койко-места в городе таки появились. Железнодорожная больница обязательно должна быть открыта для харьковчан, — подчеркнул Терехов.

Накануне главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что больницам Укрзализныци выделили на лечение больных с коронавирусом 60 млн грн. Однако они не принимают таких пациентов.

Почему больницы Укрзализныци не принимают больных Covid-19 — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Харьковский горсовет

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