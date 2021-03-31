Залізнична лікарня Харкова повинна приймати хворих на Covid-19 – Терехов

В.о. мера Харкова Ігор Терехов звернувся до МОЗ з проханням провести перевірку в Харківській клінічній лікарні на залізничному транспорті №1, щоб збільшити кількість ліжко-місць у місті для хворих на Covid-19.

На пропозицію керівництва міста про розгортання мобільного госпіталю в МОЗ відповіли відмовою. Оскільки ситуація з коронавірусом в місті контрольована і є регіони, в яких кількість хворих значно вища.

Однак, за словами Терехова, місто потребує розширення ліжко-місць. У лікарнях, які перебувають в підпорядкуванні Харкова і області, ліжко-місця наразі розгорнуті по максимуму. Однак у відомчих лікарнях, таких як залізнична, цей ресурс практично не використаний.

– Коли створювалася мережа лікарень, які приймають пацієнтів з коронавірусом, левову частку ліжко-місць віддали Укрзалізниці. Але проблема в тому, що вони не хочуть їх розгортати, тому що їм це невигідно. Тому я й попросив міністра надіслати сюди перевірку, щоб в результаті додаткові ліжко-місця в місті таки з’явилися. Залізнична лікарня обов’язково повинна бути відкрита для харків’ян, – підкреслив Терехов.

Напередодні головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що лікарням Укрзалізниці виділили на лікування хворих з коронавірусом 60 млн грн. Однак вони не приймають таких пацієнтів.

Чому лікарні Укрзалізниці не приймають хворих на Covid-19 – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Харківська міськрада