Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко задекларировал в 2020 году 19,03 млн грн зарплаты в Укргазбанке и 2,4 млн грн зарплаты в должности руководителя НБУ, а также квартиры в Киеве и несколько автомобилей.

Согласно декларации Шевченко, на банковских счетах он держит 647,3 тыс. грн и €166 тыс.

В то же время вместе с женой Юлией он задекларировал 3,2 млн грн и €6,6 тыс. в Banque Lombard Odier & Co LTD; 3,4 млн грн дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав в BofA Merrill Lunch; 187 тыс. грн страховых выплат и 163 тыс. грн выплат по облигациям в Ощадбанке.

В то же время наличными глава НБУ задекларировал 256,6 тыс. грн и €10 тыс.

В Киеве супруги обладают квартирами площадью 304 кв. м и 72 кв. м и двумя машиноместами. Также у них есть, домовладения в селе Забирье Киевской области площадью 208 кв. м.

Кроме этого, Шевченко задекларировал автомобиль Рeugeot Partner 2016 года выпуска, квадроцикл Outlander 2018 и катер Super Air Nautique G23 2013.

Также супруги имеют автомобили Mercedes-Benz 2012 года выпуска и Land Rover 2013.

Глава НБУ указал в декларации трое наручных часов из драгоценных камней, телевизор Loewe. Его жене принадлежат семь наручных часов из драгоценных камней и металлов, а также ювелирные изделия, сумка Hermes и две шубы Maurizio Braschi.

Декларация Зеленского

Согласно декларации Владимира Зеленского, его доходы в 2020 году составили 22 747 791 грн.

Также он задекларировал роялти в размере 4 633 832 грн и 336 тыс. грн зарплаты.

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