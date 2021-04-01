Глава Національного банку України Кирило Шевченко задекларував за 2020 рік 19,03 млн грн зарплати в Укргазбанку і 2,4 млн грн зарплати на посаді керівника НБУ, а також квартири в Києві та декілька автомобілів.

Згідно з декларацією Шевченка, на банківських рахунках в Укргазбанку він тримає 647,3 тис. грн і €166 тис.

Водночас разом з дружиною Юлією він задекларував 3,2 млн грн і €6,6 тис. в Banque Lombard Odier & Co LTD; 3,4 млн грн доходу від відчуження цінних паперів і корпоративних прав в BofA Merrill Lunch; 187 тис. грн страхових виплат та 163 тис. грн виплат по облігаціях в Ощадбанку.

Натомість готівкою глава НБУ задекларував 256,6 тис. грн і €10 тис.

В Києві подружжя володіє квартирами площею 304 кв. м і 72 кв. м та двома машиномісцями. Також у них є, домоволодіння в селі Забір’я Київської області площею 208 кв. м.

Окрім цього, Шевченко задекларував автомобіль Рeugeot Partner 2016 року випуску, квадроцикл Outlander 2018 та катер Super Air Nautique G23 2013.

Також подружжя має автомобілі Mercedes-Benz 2012 року випуску і Land Rover 2013.

Глава НБУ вказав в декларації троє наручних годинників з дорогоцінних каменів, телевізор Loewe. Його дружині належать сім наручних годинників з дорогоцінних каменів і металів, а також ювелірні вироби, сумка Hermes і дві шуби Maurizio Braschi.

Декларація Зеленського

Згідно з декларацією Володимира Зеленського, його доходи у 2020 році склали 22 747 791 грн.

Також він задекларував роялті у розмірі 4 633 832 грн та 336 тис. грн зарплати.

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