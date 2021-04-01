Протесты под ОП: Сергея Филимонова отправили под круглосуточный домашний арест

Печерский суд Киева 1 апреля отправил под круглосуточный домашний арест Сергея Филимонова — одного из участников акции под Офисом президента 20 марта.

Мера пресечения будет действовать в течение двух месяцев.

Сергею Филимонову инкриминируют нарушение ч.4 ст. 296 (Хулиганство с применением оружия или другого предмета) УК Украины.

Адвокат фигуранта Маси Найем убежден, что доказательств вины Сергея недостаточно. Так, речь идет о файере, который использовал Филимонов во время акции протеста.

Сам фигурант на суде уверял, что лично останавливал людей, когда под стенами ОП начинались столкновения с полицией.

Заседание по делу Алексея Белковского, который тоже принимал участие в акции протеста, отложили: его адвокат заявил отвод судье.

Суд над Владиславом Сордом

23 марта Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Владиславу Сорду, участнику акции протеста под Офисом президента.

В вечер митинга 25-летний ветеран АТО при себе имел нож, но на акции его не применял. Тем не менее, именно он публично бил стекла в дверях Офиса президента.

После рассмотрения всех доводов Владислава Сорда отправили на круглосуточный домашний арест.

Источник: Суспільне