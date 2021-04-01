Протести під ОП: Сергія Філімонова відправили під цілодобовий домашній арешт

Печерський суд Києва 1 квітня відправив під цілодобовий домашній арешт Сергія Філімонова – одного із учасників акції під Офісом президента 20 березня.

Запобіжний захід діятиме протягом двох місяців.

Сергієві Філімонову інкримінують порушення ч.4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням зброї чи іншого предмета) КК України.

Адвокат фігуранта Масі Найєм переконаний, що доказів провини Сергія недостатньо. Так, йдеться про фаєр, який використовував Філімонов під час акції протесту.

Сам фігурант на суді запевняв, що особисто зупиняв людей, коли під стінами ОП починалися сутички з поліцією.

Засідання у справі Олексія Білковського, який теж брав участь в акції протесту, відклали: його адвокат заявив відвід судді.

Суд над Владиславом Сордом

23 березня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Владиславу Сорду, учаснику акції протесту під Офісом президента.

У вечір мітингу 25-річний ветеран АТО при собі мав ніж, але на акції його не застосовував. Тим не менш, саме він публічно бив скло у дверях Офісу президента.

Після розгляду усіх доводів Владислава Сорда відправили на цілодобовий домашній арешт.

Джерело: Суспільне