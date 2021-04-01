Зеленский, Кличко и Гройсман: кому больше всего доверяют украинцы

Президент Украины возглавляет рейтинг доверия к политикам среди украинцев, ему доверяют 46% опрошенных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

По данным исследования, не доверяют президенту Зеленскому 51% респондентов.

Мэру Киеву Виталию Кличко доверяют 33%, не доверяют — 54%, экс-премьеру Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют — 58%, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 31%, не доверяют — 36%, не знают — 29%.

Лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко доверяют 29%, не доверяют — 69%, пятому президенту Украины, лидеру Евросолидарности Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют — 75%, лидеру партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют — 58%, не знают его — 15%.

Главе министерства внутренних дел Украины Арсену Авакову доверяют 22%, не доверяют — 68%, действующему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют — 51%, Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют — 74%.

Опрос проводился 26-28 марта методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность — 2,5 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Для сравнения, а начале марта Цент Разумкова проводил опрос, по результатам которого за президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 27,4% украинцев из тех, кто определился с выбором.

Почти на 10% меньше голосов получил бы лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко — 19,7%.