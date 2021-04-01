Зеленський, Кличко та Гройсман: кому найбільше довіряють українці

Президент України очолює рейтинг довіри до політиків серед українців, йому довіряють 46% опитаних.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг.

За даними дослідження, не довіряють президенту Зеленському 51% респондентів.

Меру Києва Віталію Кличку довіряють 33%, не довіряють – 54%, екс-прем’єру Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють – 58%, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 31%, не довіряють – 36%, не знають – 29%.

Лідеру Батьківщини Юлії Тимошенко довіряють 29%, не довіряють – 69%, п’ятому президенту України, лідеру Євросолідарності Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють – 75%, лідеру партії Опозиційна платформа – За життя Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють – 58% , не знають його – 15%.

Голові міністерства внутрішніх справ України Арсену Авакову довіряють 22%, не довіряють – 68%, чинному прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 16%, не довіряють – 51%, Віктору Медведчуку довіряють 15%, не довіряють – 74%.

Опитування проводилося 26-28 березня методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Аудиторія: населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибіркова сукупність – 2,5 тис. респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.

Для порівняння, а початку березня Цент Разумкова проводив опитування, за результатами якого за президента Володимира Зеленського готові проголосувати 27,4% українців з тих, хто визначився з вибором.

Майже на 10% менше голосів отримав би лідер партії Європейська солідарність Петро Порошенко – 19,7%.