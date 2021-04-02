В Карпатах за ночь 2 апреля выпало до 15 см мокрого снега. Об этом сообщили представители Черногорского спасательно-поискового поста.
По состоянию на утро на горе Поп Иван температура воздуха составляла -1°С.
Сейчас на одной из самых высоких вершин украинских Карпат облачно и туман, видимость – до 50 м.
Ветер северный, его скорость достигает 11 м/с.
Для сравнения 1 апреля на горе было ясно, температура воздуха была 0°С.
Температурный рекорд в Киеве 1 апреля
1 апреля в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +14,1° С.
Это на 1,1°С выше рекордного значения температуры для этого дня в 2002 году.
По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, такая температура воздуха соответствует климатической норме начала мая.
Подробнее о температурном рекорде в Киеве 1 апреля читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Черногорский спасательно-поисковый пост