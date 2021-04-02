У Карпатах за ніч 2 квітня випало до 15 см мокрого снігу. Про це повідомили представники Чорногірського рятувально-пошукового посту.

Станом на ранок на горі Піп Іван температура повітря становила -1°С.

Наразі на одній із найвищих вершин українських Карпат хмарно та туман, видимість – до 50 м.

Вітер північний, його швидкість сягає 11 м/с.

Для порівняння 1 квітня на горі було ясно, температура повітря була 0°С.

Температурний рекорд у Києві 1 квітня

1 квітня в Києві середньодобова температура повітря становила +14,1°С.

Це на 1,1°С вище рекордного значення температури для цього дня в 2002 році.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, така температура повітря відповідає кліматичній нормі початку травня.

Детальніше про температурний рекорд у Києві 1 квітня читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Чорногірський рятувально-пошуковий пост

Фото: Чорногірський рятувально-пошуковий пост