1 квітня в Києві середньодобова температура повітря становила +14,1°С.

Це на 1,1°С вище рекордного значення температури для цього дня, яке було зафіксоване в 2002 році.

Такими є дані спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

На переконання працівників метеостанції, така температура повітря відповідає кліматичній нормі початку травня.

Прогноз погоди на квітень 2021

У березні Укргідрометцентр прогнозував, що погода в квітні не здивує температурними рекордами.

Синоптики очікують, що середня місячна температура становитиме +8°– +11°С.

У горах, за прогнозом, буде трішки прохолодніше – +5° – +6°. Ці температурні показники перебувають у межах середніх багаторічних значень.

Кількість опадів також буде звичайною для другого весняного місяця.

Детальніше про прогноз погоди на квітень 2021 року читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія ім. Б Срезневського

Фото: Центральна геофізична обсерваторія ім. Б. Срезневського