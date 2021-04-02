Ассоциация IT Ukraine готова поддержать Дія City — условия

Крупнейшая в Украине ассоциация IT-компаний IT Ukraine опубликовала на своем сайте позицию относительно правового режима Дія City, в которой поддержала его создания.

В тексте позиции указано, что крупнейшая в Украине профильная ассоциация IT-компаний — Ассоциация IT Ukraine — при условии, если будут учтены критически важные для индустрии аспекты, поддержит создание специального правового и налогового режима Дія City.

Критически важными аспектами, на учете которых стоит Ассоциация, является сохранение задекларированной налоговой нагрузки на 15 лет (5% налог на доход специалистов, ЕСВ 22% с одной минимальной заработной платы, военный сбор 1,5%), защита ФЛП за пределами Дія City, возможность работы с ФЛП для резидентов Дія City в течении как минимум трех лет.

Также среди условий является изменение требования по обязательному ежегодному аудиту на представление стандартной финансовой отчетности для малого и микробизнеса и возможность приостановления решения о лишении компании статуса резидента Дія City до судебного решения.

Ранее Министерство цифровой трансформации и народные депутаты представили доработанный законопроект 4303. Его текст менялся в ходе консультаций с представителями ИТ-сфере и профильными бизнес-ассоциациями. Согласно позиции Ассоциации IT Ukraine, он учел большинство предложений от IT-индустрии.