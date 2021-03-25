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Факти / Україна / Суспільство
Олександра Ватаманюк |

Валерій Красовський: ми вдячні, що Мінцифри йде на безпрецедентний діалог з ІТ

Під час підготовки законодавчої бази спеціального правового режиму Дія City його автори узгодили з представниками ІТ-галузі дуже багато питань, завдяки плідному та постійному діалогу.

дія сity

Зокрема, знято питання щодо обов’язковості платних Non Solicitation та Non compete.

Про це повідомив співголова ІТ-комітету Європейської Бізнес Асоціації Валерій Красовський під час пресконференції, присвяченої презентації доопрацьованого основного законопроекту про Дія City №4303.

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 – Дуже свіжа новина. Міністерство пішло на поступки в питаннях обов’язковості платних Non Solicitation та Non compete за запитом ІТ-спільноти. Міністерство рекомендуватиме депутатам прибрати це положення, як ми бачимо з соціальних мереж. Ми дуже вдячні, що Мінцифри йде на такий безпрецедентний діалог з ІТ-фахівцями, – зазначив він.

Валерій Красовський також наголосив, що в процесі розробки законодавчої бази Дія City було внесено у базовий проект закону ряд інших важливих змін.

Зокрема, відмінено обов’язковість створення Організації резидентів з обов’язковими внесками, передбачено прозорий вхід, погоджено критерії резидентства та автоматичну перевірку, погоджено мінімально можливий обсяг регуляторних та контрольних повноважень Мінцифри.

Водночас, він звернув увагу не деякі інші важливі зауваження, які підтримуються компаніями IT-комітету.

Так, є побоювання, що податковий законопроект буде прийнятий не в тій редакції, в якій очікує індустрія.

Також пропонується дати компаніям свободу вибору між ПНВК та податком на прибуток за однаковими ставками.

Нагадаємо, Дія City — це спеціальний правовий режим для IT-індустрії, який запроваджує комплекс стимулів для розвитку України як високотехнологічної цифрової держави.

Наразі триває активна робота щодо розробки законодавчої бази Дія City.

Фото: Дія City

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