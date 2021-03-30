После принятия ВРУ законопроекта №4355, который приравнивает электронные паспорта в приложении Дія до бумажных аналогов, граждане могут использовать их в любых жизненных ситуациях, и ни одно украинское учреждение или организация не могут отказать в предоставлении услуг.

Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Это позволяет гражданам использовать во всех жизненных ситуациях электронные паспорта. Ни одна частная компания или государственный орган, любое учреждение не может отказать, если есть электронный паспорт, — отметил Михаил Федоров.

По его словам, теперь украинцы могут пользоваться банковскими услугами, ходить в магазины, почтовые отделения, путешествовать и ездить любыми видами транспорта, имея только электронный документ.

Однако нужно помнить, что закон вступает в силу с 23 августа 2021 года.

Электронные паспорта в Украине

30 марта Рада приняла законопроект №4355, который приравнивает электронные и бумажные паспорта.

За документ проголосовали 302 народных депутата.

Подробнее о введении электронных паспортов в Украине читайте на Фактах ICTV.