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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Теперь равные. В Минцифры рассказали, где граждане смогут использовать е-паспорта

После принятия ВРУ законопроекта №4355, который приравнивает электронные паспорта в приложении Дія до бумажных аналогов, граждане могут использовать их в любых жизненных ситуациях, и ни одно украинское учреждение или организация не могут отказать в предоставлении услуг.

Смартфон

Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Это позволяет гражданам использовать во всех жизненных ситуациях электронные паспорта. Ни одна частная компания или государственный орган, любое учреждение не может отказать, если есть электронный паспорт, — отметил Михаил Федоров.

По его словам, теперь украинцы могут пользоваться банковскими услугами, ходить в магазины, почтовые отделения, путешествовать и ездить любыми видами транспорта, имея только электронный документ.

Однако нужно помнить, что закон вступает в силу с 23 августа 2021 года.

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Электронные паспорта в Украине

30 марта Рада приняла законопроект №4355, который приравнивает электронные и бумажные паспорта.

За документ проголосовали 302 народных депутата.

Подробнее о введении электронных паспортов в Украине читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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