Асоціація IT Ukraine готова підтримати Дія City – умови

Найбільша в Україні асоціація IT-компаній IT Ukraine опублікувала на своєму сайті позицію щодо правового режиму Дія City, в якій підтримала його створення.

У тексті позиції вказано, що найбільша в Україні профільна асоціація IT-компаній — Асоціація IT Ukraine — за умови, якщо будуть враховані критично важливі для індустрії аспекти, підтримає створення спеціального правового та податкового режиму Дія City.

Критично важливими аспектами, на врахуванні яких стоїть Асоціація, є збереження задекларованого податкового навантаження на 15 років (5% податок на дохід фахівців, ЄСВ 22% з однієї мінімальної заробітної плати, військовий збір 1,5%), захист ФОП за межами Дія City, можливість роботи з ФОП для резидентів Дія City протягом як мінімум трьох років.

Також серед умов є зміна вимоги щодо обов’язкового щорічного аудиту на подання стандартної фінансової звітності для малого та мікробізнесу та можливість призупинення рішення про позбавлення компанії статусу резидента Дія City до судового рішення.

Раніше Міністерство цифрової трансформації та народні депутати представили доопрацьований законопроект 4303. Його текст змінювався в ході консультацій з представниками ІТ-галузі та профільними бізнес-асоціаціями. Згідно з позицією Асоціації IT Ukraine, він врахував більшість пропозицій від IT-індустрії.