У Миколаєві нацгвардійці спільно з поліцейськими заблокували ринок Колос.

Правоохоронці закрили всі входи. Вони не повинні були пропускати ні продавців, ні покупців, хоча на той момент більшість точок вже працювали.

Кілька точок продовжували працювати нібито на винос. Протоколи про порушення карантинних обмежень поки не складалися.

Також на ринок прибули і представники влади – заступник голови ОДА Ігор Кузьмін та депутат міськради від Слуги народу Олександр Розумний.

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Вони наполягали на тому, щоб підприємці закінчували роботу.

Інтереси продавців представляв адвокат Андрій Толпекін. Він зазначив, що підприємці готові до діалогу з чиновниками в рамках круглого столу, але зажадав, щоб з ринку пішла поліція.

– Нехай поліція піде. Крові нам тут не потрібно, це найстрашніше, – заявив адвокат.

Підприємці обурювалися, що супермаркети можуть працювати, хоча там утворюються натовпи, і ніхто не дотримується дистанції. Ба більше, поки ринок простоює, їм доводиться платити податки і повну вартість оренди.































У Миколаєві Нацгвардія і поліція заблокували роботу ринку / 8 фотографий

Карантин у Миколаєві

З 3 квітня у Миколаєві ввели жорсткі карантинні обмеження через зростання кількості хворих на Covid-19.

Усі непродовольчі магазини мають право працювати лише навинос за попереднім замовленням.

Джерело: Новости N, НикВести

Фото: Новости N, НикВести