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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Николаев усиливает ограничения с 3 апреля: что будет запрещено

С 3 апреля в Николаеве вводят жесткие карантинные ограничения из-за роста количества больных Covid-19.

Николаев усиливает ограничения с 3 апреля: что будет запрещено

Общественный транспорт будет курсировать только с 6.30 до 9.00 и с 16.30 до 19.00. В другое время транспорту запрещено перевозить даже тех пассажиров, которые имеют специальные пропуска.

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Все школьники, начиная с 1 класса, переходят на дистанционное обучение, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Детские сады будут открыты только для детей, родители которых работают на критически важных инфраструктурных объектах.

Все непродовольственные магазины имеют право работать только навынос по предварительному заказу.

Мэр отметил, что ограничения будут действовать неделю.

Как работает общественный транспорт в Николаеве

22 марта в городе ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте, а для осуществления контроля создали специальную электронную систему.

На каждый пропуск нанесен уникальный QR-код.

Источник: Александр Сенкевич

Фото: Pexels

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