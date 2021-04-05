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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

ЕС с вами: Боррель заверил Украину в поддержке территориальной целостности

Европейский Союз продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом заявил высокий представитель ЕС, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель во время телефонного разговора с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Жозеп Боррель

Также стороны обсудили обострение ситуации в Донецкой, Луганской областях и в Крыму, нежелание России соблюдать режим прекращения огня, наращивание российского военного присутствия вблизи границ Украины и интенсивное распространение дезинформации.

— Ключевая тема разговора с Жозепом Боррелем — обострение Россией ситуации по безопасности. ЕС с вами — так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, — написал Дмитрий Кулеба в Twitter.

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Также высокий представитель ЕС пригласил Дмитрия Кулебу принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля.

Накануне Жозеп Боррель и государственный секретарь США Энтони Блинкен договорились совместно противостоять угрозам со стороны России.

Поэтому теперь они скоординировано будут реагировать на поведение России, в частности на ее агрессию против Украины и Грузии, гибридные угрозы, вмешательство в выборы, злонамеренную кибердеятельность и демонстрацию военной силы.

Источник: МИД

Фото: Depositphotos

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