ЕС с вами: Боррель заверил Украину в поддержке территориальной целостности

Европейский Союз продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом заявил высокий представитель ЕС, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель во время телефонного разговора с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Также стороны обсудили обострение ситуации в Донецкой, Луганской областях и в Крыму, нежелание России соблюдать режим прекращения огня, наращивание российского военного присутствия вблизи границ Украины и интенсивное распространение дезинформации.

— Ключевая тема разговора с Жозепом Боррелем — обострение Россией ситуации по безопасности. ЕС с вами — так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, — написал Дмитрий Кулеба в Twitter.

Ключова тема розмови з @JosepBorrellF — загострення Росією безпекової ситуації. «ЄС із вами» — так Глава дипломатії ЄС запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та запросив мене взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 4, 2021

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Также высокий представитель ЕС пригласил Дмитрия Кулебу принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля.

Накануне Жозеп Боррель и государственный секретарь США Энтони Блинкен договорились совместно противостоять угрозам со стороны России.

Поэтому теперь они скоординировано будут реагировать на поведение России, в частности на ее агрессию против Украины и Грузии, гибридные угрозы, вмешательство в выборы, злонамеренную кибердеятельность и демонстрацию военной силы.