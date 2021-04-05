PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

ЄС з вами: Боррель запевнив Україну у підтримці територіальної цілісності

Європейський Союз продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України. Про це заявив високий представник ЄС, віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Жозеп Боррель

Також сторони обговорили загострення ситуації у Донецькій, Луганській областях та в Криму, небажання Росії дотримуватися режиму припинення вогню, нарощування російської військової присутності поблизу кордонів України та інтенсивне поширення дезінформації.

– Ключова тема розмови з Жозепом Боррелем – загострення Росією безпекової ситуації. ЄС із вами – так глава дипломатії ЄС запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, – написав Дмитро Кулеба у Twitter.

Читайте
Боррель на зустрічі з Лавровим наполіг на повному виконанні Мінських угод

Також високий представник ЄС запросив Дмитра Кулебу взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня.

Напередодні Жозеп Боррель та державний секретар США Ентоні Блінкен домовилися спільно протистояти загрозам з боку Росії.

Тому тепер вони скоординовано реагуватимуть на поведінку Росії, зокрема на її агресію проти України та Грузії, гібридні загрози, втручання у вибори, зловмисну кібердіяльність та демонстрацію військової сили.

Джерело: МЗС

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка