ЄС з вами: Боррель запевнив Україну у підтримці територіальної цілісності

Європейський Союз продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України. Про це заявив високий представник ЄС, віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Також сторони обговорили загострення ситуації у Донецькій, Луганській областях та в Криму, небажання Росії дотримуватися режиму припинення вогню, нарощування російської військової присутності поблизу кордонів України та інтенсивне поширення дезінформації.

– Ключова тема розмови з Жозепом Боррелем – загострення Росією безпекової ситуації. ЄС із вами – так глава дипломатії ЄС запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, – написав Дмитро Кулеба у Twitter.

Ключова тема розмови з @JosepBorrellF — загострення Росією безпекової ситуації. «ЄС із вами» — так Глава дипломатії ЄС запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та запросив мене взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 4, 2021

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Також високий представник ЄС запросив Дмитра Кулебу взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня.

Напередодні Жозеп Боррель та державний секретар США Ентоні Блінкен домовилися спільно протистояти загрозам з боку Росії.

Тому тепер вони скоординовано реагуватимуть на поведінку Росії, зокрема на її агресію проти України та Грузії, гібридні загрози, втручання у вибори, зловмисну кібердіяльність та демонстрацію військової сили.