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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

200 грн за один: 18-летняя киевлянка продавала спецпропуска на транспорт

Очередной случай мошенничества со спецпропусками для проезда в общественном транспорте Киева во время локдауна. 18-летняя киевлянка пыталась через Facebook продать фейковые спецбилеты со справкой о трудоустройстве в одной из больниц столицы.

Спецперепустка

Девушка разместила в соцсети соответствующую информацию и просила за “спецпропуск” для проезда в общественном транспорте 200 грн.

Помешали планам мошенницы полицейские Святошинского УП ГУНП в Киеве.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УКУ — Подделка иного официального документа. Санкция этой статьи предусматривает штраф до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Решается вопрос об объявлении подозрения.

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Из-за введения с 5 по 16 апреля в Киеве спецпропусков для проезда в общественном транспорте в сети появилось немало аферистов, которые хотят на этом заработать.

Купить пропуск на транспорт в Киеве — один из самых популярных запросов в Google, что порождает предложения со стороны мошенников.

Источник: Прокуратура Киева

Фото: Прокуратура Киева

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