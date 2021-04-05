В КГГА допечатали спецпропуска на транспорт: кто и когда их может получить

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской администрации напечатал 500 тыс. специальных пропусков для пользования общественным транспортом работникам критических инфраструктур во время усиленного карантина в столице.

Среди них уже 437 тыс. спецпропусков получили украинцы, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры — в учреждениях банков, на почте, в сфере здравоохранения и других критически важных областях.

Также в срочном порядке КГГА допечатала 100 тыс. пропусков. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. По его словам, все, кто не смог получить специальные пропуска, получат их в течение понедельника и вторника (5 и 6 апреля).

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Первоначально документ для пользования общественным транспортом получили медицинские работники, спасатели, военные, работники торговли, а также работники коммунальной, транспортной и социальной сфер.

В КГГА отмечают, что такие вынужденные меры необходимы для безопасности украинцев — в последнее время в столице зафиксировали резкий рост количества больных коронавирусом.

Работа метро в Киеве во время локдауна

В Киеве метро с 5 апреля перевозит исключительно работников критической инфраструктуры. Однако для этого им необходимы специальные пропуска, которые будут проверять правоохранители и дежурные на станции метрополитена. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

Такие пропуска нужны не только для метро — в других видах общественного транспорта Киева также необходимо предъявить этот документ. Усиленные противоэпидемические мероприятия вынужденно приняла местная власть, поскольку в столице в последнее время обнаружили стремительное распространение коронавируса.

Фото: Киевский метрополитен